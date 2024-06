Eccellenza Il primo colpo del Montespertoli Liberati torna in gialloverde

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Incassate le conferme di gran parte della rosa che si è salvata per la seconda volta di fila in, ilha piazzato anche alla prima mossa in vista della stagione 2023-’24. Il nuovo direttore sportivo Tanini ha infatti riportato inil difensore classe 2002 Tommaso, fortemente voluto da mister Sarti.arriva dopo una stagione allo Scandicci, nell’altro girone di, mentre aaveva collezionato 27 presenze nel campionato di2022-’23. Categoria disputata anche la stagione precedente a San Miniato Basso, quando mise insieme 23 ‘gettoni’.nella sua fin qui giovane carriera ha disputato anche 9 partite con la Primavera-2 del Pisa nella stagione 2019-’20, prima di esordire nel campionato di Serie D sempre con lo Scandicci, 14 gare giocate nel campionato 2020-’21.