Acciaierie d’Italia ricorda la figura del sindacalista Guido Rossa

(Di sabato 1 giugno 2024) In occasione del 45° anniversario dalla scomparsa di, operaio edell’Italsider (poi Ilva) di Genova-Cornigliano assassinato dalle Brigate Rosse nel 1979, il management diin Amministrazione Straordinaria, rappresentato dai commissari Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli e Giovanni Fiori, ha deciso di aprire lo stabilimento alla città. Per celebrare la ricorrenza, è stato presentato presso l’Aula di Formazione scuola siderurgia dello stabilimento dia Cornigliano, il francobollo commemorativo dedicato a, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del sindaco di Genova, Marco Bucci, del rappresentante Fiom, Armando Palombo, e del coordinatore commerciale filatelia aree centro nord di Poste Italiane, Claudio Vescovi.