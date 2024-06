Colzate, alle amministrative sarà sfida a due tra Spinelli e Mistri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024). Asi rivedrà una corsa a due per l’incarico di sindaco, come successe nel 2019. Cinque anni fa fu l’attuale sindaca Adriana Dentella, alla guida della lista civica “Per”, a prevalere con 578 voti, pari al 55,2%, sconfiggendo Attilia. Quest’ultima, capogruppo di “Rinnova”, ritorna a testa alta per le elezioni che avverranno l’8-9 giugno, convinta di poter strappare una vittoria dopo esserci andata vicina in precedenza. La candidata di 59 anni dovrà vedersela con Gian Lorenzo, testimone prescelto da Adriana Dentella, che dopo tre mandati consecutivi e 15 anni alla guida del Comune ha preferito farsi da parte. Una decisione difficile per l’attuale sindaca, che nonin lista nemmeno come candidata consigliera.