Maria - “sciura Inter” in festa per lo scudetto | “Grazie ai miei amati calciator - mi hanno fatta felice”

(Di domenica 28 aprile 2024) AncheCamon, 84 anni, è scesa in strada per ladei nerazzurri a Milano. "Tifo Inter dai tempi di Mazzola ma oggi è stato lopiù bello. Mi sono emozionata e divertita"

Giovanni è un uomo di 79 anni, pio e devoto, recita il Santo Rosaio ogni giorno, Maria lo premia mostrandosi a lui e lasciando un segno soprannaturale . Non trascorre giorno che l’anziano contadino non elevi la sua Preghiera al Signore e manifesti il suo amore per Maria . tanto zelo non resta ... Continua a leggere>>

maria, “sciura Inter” in festa per lo scudetto: “Grazie ai miei amati calciatori, mi hanno fatta felice” - La squadra vincitrice del ventesimo scudetto dell'Inter la conosce tutta a memoria. E così per omaggiare i suoi adorati calciatori è scesa per le strade di Milano persino maria Camon, 84 anni e fede ...

A 84 anni festeggia lo scudetto dell'Inter in strada: "Tifo per questa squadra dai tempi di Mazzola" - Quanto guadagna l'Inter vincendo lo Scudetto, il ricco premio per la squadra campione d'Italia L'Inter si appresta a vincere lo Scudetto della 'seconda stella': quanto vale il premio e quanto guadagna ...

Inter-Torino 2-0: rosso a Tameze e doppietta di Çalhanoglu. Gol e highlights - Il Toro non rovina la festa dell’Inter campione d’Italia. A San Siro, alla prima storica partita diretta da una terna arbitrale tutta femminile, i nerazzurri vincono due 2-0 grazie alla doppietta ...

