Parigi - la polizia sgombera manifestanti pro-Palestina dell’università Sciences Po | avevano occupato l’anfiteatro esterno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Le proteste pro-non accennano a placarsi nelle università americane, ma anche fuori dai confini degli States la tensione sta crescendo. A, alla prestigiosa facoltà diPo, le forze dell’ordine sono intervenute nella notte in uno dei campus per evacuare i locali occupati dagli studenti che manifestavano in solidarietà con il popolo palestinese chiedendo l’immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. La direzioneieri sera aveva annunciato che “del campus della rue Saint-Thomas è statoda una sessantina di studenti militanti della causa palestinese, provocando un forte clima di tensione per studenti, insegnanti e dipendenti”. Dopo un dialogo con la direzione, “la maggior parte degli occupanti ha ...