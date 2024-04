Milan - da Kjaer a Kalulu | le ultime novità sugli infortuni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dafino a, passando per Pobega: ledei giocatori delin vista della sfida contro la Juventus Sabato 27 aprile alle 18:00 ilscenderà in campo contro la Juventus, partita valida per la 34a giornata di Serie A. I rossoneri dopo essere stati eliminati dall’Europa League e aver perso il derby della Madonnina contro l’Inter vorranno ora tornare subito a vincere. Battere la squadra di Allegri non sarà però così facile. In vista della partita i rossoneri si sono ritrovati aello per allenarsi. Buone e cattive notizie per il, che si prepara a recuperare almeno un giocatore infortunato. Pobega si è infatti allenato interamente con il gruppo e può quindi ...