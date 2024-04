L’Isola dei Famosi non va in onda il 25 aprile 2024 | il motivo e le prossime puntate

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 25 aprile 2024)deisalta il doppio appuntamento settimanale che c’è stato sempre dall’inizio di questa edizione per tornare direttamente il lunedì successivo. Si era pensato che ciò fosse dovuto ai bassi ascolti e alle molte critiche, ma in realtà le cose non stanno proprio così. Infatti, oggi giovedì 25è la Festa della Liberazione, così che il reality ha deciso di non andare inin un giorno di festa. E tornerà di giovedì a partire da maggio.dei: perché non va ine cosà ci sarà al suo posto Questa sera giovedì 25dei, come dichiarato da Vladimir Luxuria, ...