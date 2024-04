Io - milanist - vi racconto Pioli | i suoi meriti ma anche i suoi difetti

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il percorso di Stefanoal Milan si chiude com’era iniziato: con uno tsunami di #out che rende hashtag la rabbia spontanea di milioni dii che allo stesso modo, nell’autunno 2019, avevano accolto il nuovo mister (quando tutti invocavano Luciano Spalletti). Pare chenon faticherà a trovare una panchina, forse addirittura quella del Napoli, i cui tifosi – legittimamente – si chiederanno: ma come mai un allenatore che ha trovato una squadra al quattordicesimo posto e l’ha portata, in tre anni, a vincere un campionato e giocare una semifinale di Champions League, è tanto contestato? I derby. Ha colpito il dato dei 6 derby di fila persi. Ma il problema non è tanto perdere i derby, ma perderli sempre allo stesso modo. Negli ultimi 3 anni di sfide, 5 volte l’Inter è andata in vantaggio entro il decimo ...

