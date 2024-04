Empoli celebra il 25 Aprile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024), 252024 – Una cerimonia ogni volta emozionante e coinvolgente, seguita da decine di cittadine e cittadini. Nella mattinata di oggi, giovedì 252024, si sono tenute lezioni per la 79esima Festa della Liberazione nazionale. Dopo la messata nella Collegiata di Sant'Andrea in piazza Farinata degli Uberti, il corteo, alla presenza di rappresentanti dell'amministrazione, della giunta e del consiglio comunale, delle autorità civili, militari e religiose, di rappresentanti delle associazioni locali e di tante cittadine e cittadini, si è diretto in piazza XXIV Luglio dove è stata deposta una corona di alloro al monumento ai 29 empolesi fucilati dai nazifascisti in quel luogo. A sottolineare i momenti della cerimonia le musiche a cura del Centro Attività Musicale di ...