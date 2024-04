Codice della strada | Scatta il ritiro della patente per chi abbandona gli animali

(Di giovedì 25 aprile 2024) Pubblicato il 25 Aprile, 2024 Tra le novità proposte dalla revisione del, un disegno di legge approvato dalla Camera e attualmente in fase di esame al Senato, si incluse anche una normativa più rigorosa riguardante l’abbandono disulle strade. Questo è un evento triste, che tende ad intensificarsi soprattutto durante la stagione delle vacanze estive, ed è considerato anche un reato penale: secondo l’articolo 727 delpenale, l’abbandono deglipuò essere sanzionato con un periodo di detenzione fino a un anno o con una multa che va da mille a 10mila euro. Se il Senato approverà, come sembra probabile, la riforma del, la punizione per ...

