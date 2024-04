25 aprile | le canzoni che celebrano la libertà

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il 25è una data significativa per l’Italia, poiché segna la liberazione del Paese dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Un giorno che celebra la Festa della Liberazione, un momento per commemorare il coraggio e il sacrificio di coloro che hanno lottato per lae la democrazia. Origini della celebrazione Durante gli anni della guerra, l’Italia fu divisa tra coloro che sostenevano il regime fascista di Benito Mussolini e coloro che si opponevano ad esso. La Resistenza italiana fu composta da una varietà di gruppi partigiani, che includevano comunisti, socialisti, monarchici, liberali e altre fazioni antifasciste. Questi gruppi operavano principalmente nelle zone rurali e montane, conducendo azioni di guerriglia contro le forze fasciste e naziste, sabotando le infrastrutture e ...