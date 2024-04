San Siro? Il progetto San Donato va avanti - ci dice Paolo Scaroni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il presidente del Milanmette in dubbio il futuro della squadra rossonera al “Giuseppe Meazza” in collegamento con Il Foglio a San: “A Sanabbiamo acquistato terreni per 40 milioni, ilvaanche se in Italia basta che ci sia una minoranza rumorosa che si oppone per far dubitare la politica”. In questo contesto il sindaco di Milano Beppe Sala ha chiesto sia al Milan che all'Inter di considerare la ristrutturazione di Sansi mostra scettico: “Dobbiamo capire come verrà ristrutturato e come il processo impatterà sulle squadre, dovendo eventualmente chiudere alcuni settori per i lavori. Per me è impossibile conciliare ciò con le esigenze dei club” I progetti futuri lasciano spazio alle contingenze più ...