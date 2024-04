Milan - l’indiscrezione | Giroud ha firmato il contratto con un nuovo club

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’attaccante delOlivierè pronto a lasciare i rossoneri a fine stagione: il francese in questi giorni avrebbe giàcon un. Per molto tempo si è parlato del futuro di Olivier, considerato che il centravanti francese non ha rinnovato ilcon il, in scadenza a giugno. Ora Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La stagione di calcio è nella fase finale ed è arrivato il momento dei bilanci. Sul fronte Milan sono in corso valutazioni per la prossima stagione e un argomento caldissimo è quello dell’allenatore. L’esperienza in rossonero di Stefano Pioli è ai titoli di coda e il club valuta diversi nomi per ... (calcioweb.eu)

Olivier Giroud chiuderà la sua carriera in Mls, al Los Angeles Fc, con un contratto di diciotto mesi (fino a dicembre 2025). Arrivato dal Chelsea nel 2021, è stato uno dei principali artefici dello scudetto del Milan nella stagione 2021-22. Chi sostituirà Giroud ? In pole Guirassy, ma occhio anche ... (ilnapolista)

Il guineano dello Stoccarda torna nel radar: il milan al lavoro. Olivier in Mls fino al 2025, c’è accordo totale - Il guineano dello Stoccarda torna nel radar: il milan al lavoro. Olivier in Mls fino al 2025, c’è accordo totale ...gazzetta

Capello a valanga sulla Serie A e tira in ballo anche il Napoli e Pioli - Fabio Capello, ex tecnico, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport e ha parlato del campionato italiano e in particolare del milan.areanapoli

milan, il retroscena su giroud e il Como di Fabregas - Olivier giroud a fine stagione lascerà il milan. Il suo contratto in scadenza al 30 giugno 2024 non sarà rinnovato e nel suo futuro ci sarà l`approdo in MLS.calciomercato