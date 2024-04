L' Atalanta fa poker alla Fiorentina e vola in finale di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tutto all'ultimo respiro. Una Dea indomabile si conquista ladicontro unafiera e coraggiosa che si sfalda solo nei minuti di recupero dopo aver resistito per oltre 40' con un uomo in meno. Sotto di una rete dopo appena 8' con la rete di Koopmeiners, la Viola è stata capace di pareggiare in inferiorità numerica con Martinez Quarta e resistere agli assalti dell'tornata in vantaggio con un 'eurogol' di Scamacca per poi cedere sotto i colpidi Lookman e Pasalic. Un 4-1 fin troppo pesante per la squadra dino, che così abbandona il sogno di quel 'mini triplete' dovendo cedere ai nerazzurri il posto inche la Viola aveva conquistato la scorsa stagione. La squadra di Gasperini, trascinata da un ...