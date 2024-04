Europee - Calenda | Meloni vuole disgregare l’U - Tajani cosa vuole fare?

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 24 aprile 2024) MILANO – “Laoggi ha disegnato un’idea di un’Europa che si disgrega, che non ha un esercito comune, dove Orban mantiene il diritto di veto, dove l’Europa ha delle nazioni, dove ci si lamenta sempre di quello che l’Europa non fa ma non si danno i poteri all’Europa per farlo. È un pericolo, il disegno che hasull’Europa è un pericolo e mi sembra un segno di regresso importante rispetto a un percorso che io speravo la portasse a essere una conservatrice consapevole ed europeista. Invece no, è rimasta quell’idea di Fratelli d’Italia di partito antieuropeo e per definizione un partito antieuropeo è un partito antitaliano”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo, commentando le parole di Giorgia, a margine della presentazione della candidatura di Cuno Manfusser nelle liste di Azione. “Non capisco ...