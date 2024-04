Tifosi dell'Inter bruciano la maglia di Ibrahimovic durante i festeggiamenti VIDEO

(Di martedì 23 aprile 2024) La festaper la vittoria meritata del 20esimo scudetto, quelloa seconda stella, in alcuni casi è andata oltre: come riporta...

Milano, 22 aprile 2024 – La festa è esplosa dopo cinque minuti di recupero e un finale tesissimo e Inter minabile. I tifosi nerazzurri hanno iniziato a cantare "I campioni dell'Italia siamo noi" in tutti i settori dello stadio, tranne al secondo blu, rapidamente svuotato dalla Curva Sud. Inter campione d'Italia: la festa nerazzurra in piazza Duomo Sul fronte della sicurezza, i responsabili dell'ordine pubblico stanno aspettando di capire cosa ... (ilgiorno)

La Premier League è un disastro guidato da avidità e arroganza. Così, il Daily Mail titola sul campionato fino ad oggi considerato il più bello al mondo. Premier League alla mercé di proprietari dei club che pensano solo al denaro Il quotidiano scrive: C’è stato un tempo in cui potevamo dire, senza troppa paura di essere contraddetti, che la Premier League era il miglior campionato di calcio del mondo. A meno che le cose non cambino, sta ... (ilnapolista)

'Vogliamo più sicurezza': a Cederna una raccolta firme in seguito agli scontri post Monza-Napoli - Nel cuore del quartiere di Cederna di Monza si è levato un grido unanime per una maggiore sicurezza dopo gli scontri che hanno scosso la zona nel post Monza-Napoli.monza-news

Inzaghi, il trionfo del “Normal One”: amato da tutti, cancellato un luogo comune - Primo scudetto da allenatore per il tecnico dell'Inter, arrivato al sesto trofeo in 3 anni sulla panchina nerazzurra ...fcinter1908

Sit in per le vittime amianto, Graziano incontra manifestanti - Il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, ha incontrato alcune associazioni in difesa delle vittime dell'amianto riunite in un sit in davanti alla sede dell'assemblea dei soci di Fincantieri, og ...ansa