Tennis | Binaghi Roma puo' ambire a uno Slam - le prospettive ci sono

Non sono mancate le reazioni dopo il ritorno al successo nel circuito ATP di Matteo Berrettini. Reduce da sette mesi di lontananza dai campi per curare i guai fisici e ritrovare anche le giuste motivazioni, il Tennista romano non ci ha messo molto a far parlare di sé. Raggiunta la Finale nel Challenger175 di Phoenix, Matteo è riuscito a conquistare il suo ottavo titolo nel massimo circuito internazionale a Marrakech. Sulla terra rossa ... (oasport)