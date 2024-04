(Di martedì 23 aprile 2024) Il quadro emerso dal Global Hepatitis Report 2024 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità riporta che l’virale è la seconda causa infettiva di morte a livello globale, con percentuali simili a quelle registrate dalla tubercolosi, uno dei principali killer infettivi. I nuovi dati provenienti da 187 Paesi mostrano che il numero stimato di decessi pervirale è aumentato da 1,1 mln nel 2019 a 1,3 nel 2022. Di questi, l’83% è stato causato dall’B e il 17% dall’C. Solo in Italia ci sono ancora 300mila persone inconsapevoli di essere affette dal virus Hcv e non ancora trattate, un record di casi di sommerso in Europa che ci vede ancora lontani dall’obiettivo dell’Oms di eliminazione dell’C entro il 2030. “L’C è una malattia che impiega anni a ...

Sempre aperti a donare” : il progetto solidale di McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald insieme a Banco Alimentare e Comunità di Sant’Egidio per donare pasti caldi ai più bisognosi Torna, per il quarto anno consecutivo, anche nelle province di Salerno e Potenza il progetto “Sempre aperti a donare” , l’iniziativa benefica frutto della collaborazione tra McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald che, con il prezioso ... (puntomagazine)

Emergenza casa, Lega all’attacco: "Va sbloccato il peep di Sant’Egidio" - "Il sindaco Enzo Lattuca ha molto enfatizzato in consiglio comunale l’adozione delle linee strategiche regionali per risolvere il problema casa. In realtà, le linee regionali sono solo parole spese ...ilrestodelcarlino

Progetto Sant’Egidio per screening a migranti per epatite C: positivi l’1,5% - Un record di casi di sommerso in Europa che ci vede ancora lontani dall'obiettivo dell'Oms di eliminazione dell'Epatite C entro il 2030 ...dire

Epatite C, screening per migranti. Il Progetto della Comunità di Sant’Egidio - Presentati i risultati del Progetto di salute solidale, ideato dalla Comunità insieme a Letscom E3, con il contributo non condizionato di AbbVie, per lo screening dell’epatite C che ha coinvolto ...redattoresociale