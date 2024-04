Pm | Omissioni figure apicali Beccaria

(Di martedì 23 aprile 2024) 16.30 Il metodo di violenze all'interno del carcere minorile"ha avuto il suo principale fondamento nel contributo concorsuale omissivo e doloroso di una serie di, con posizione di garanzia effettiva nei confronti dei detenuti". Lo scrivono i pm nella richiesta di custodia cautelare per i 13 agenti arrestati per le presunte torture sui minori nel carcere. Citato anche l'ex comandante della polizia penitenziaria sospeso ieri Ferone che avrebbe "agevolato" le "determinazioni criminose dei suoi sottoposti".

Milano carcere Beccaria, inchiesta partita grazie alla psicologa. Pm: «Omissioni di figure apicali su torture» - Qualcosa, qualcuno ha visto e sentito dentro le mura del carcere minorile Beccaria di Milano. Arrivavano racconti di «rumori di pestaggio e ...msn

Bonus nido, via ai pagamenti da parte dell’Inps - Operativa la procedura. Il contributo per le rette del nido o per il supporto a casa in favore di bambini con meno di tre anni, affetti da gravi patologie ...repubblica

Conte: falsità e Omissioni Meloni su par condicio Agi Santanchè - Roma, 19 apr. (askanews) – “Meloni non ama il confronto con i giornalisti. Preferisce raccontare, senza contraddittorio, il suo mondo magico: dove la nostra economia corre più che negli altri Paesi eu ...ildenaro