Parco degli Ulivi - petizione davanti al Comune

Superate le duemila firme per dire no alla nuova Questura al Parco degli Ulivi. Associazioni e ambientalisti si erano dati appuntamento nel weekend per protestare contro la volontà dell’amministrazione comunale. E la raccolta firme prosegue, fino a domani. Ci sarà uno stand davanti al Comune, dalle 9 alle 12,30, al fine di raccogliere le ultime adesioni. Torna sull’argomento anche Italia Nostra, attraverso Bruno Giampaoli. "Sabato scorso al ... (lanazione)

Massa, 15 aprile 2024 – La città si mobilita per dire ’no’ all’ipotesi di costruire la nuova Questura in una parte del parco degli Ulivi. E ieri mattina, all’ingresso del parco, su iniziativa dei gruppi dei consiglieri del Partito democratico, Massa è un’altra cosa, Polo progressista e Sinistra, è iniziata la protesta. In poche ore raccolte circa 500 firme: "Ci siamo dovuti fermare – spiega il consigliere comunale di Mac, Ivo Zaccagna – con ... (lanazione)

I gruppi consiliari di Partito Democratico, Massa è un’altra cosa e Polo Progressista e di Sinistra saranno presenti domani mattina, dalle ore 9, al Parco degli Ulivi. "Un presidio – sostengono – che vuole essere un primo momento di confronto con la cittadinanza e i residenti del quartiere dopo la proposta choc dell’amministrazione comunale sulla realizzazione della nuova questura nel Parco più grande del centro città. In un momento in cui la ... (lanazione)

Massa, 10 aprile 2024 – Trenta milioni di euro dal Governo per la nuova questura di Massa che dovrebbe sorgere all’interno di quella che è oggi l’area sgambatoio del Parco degli Ulivi: una proposta presentata in via ufficiale dal sindaco Francesco Persiani durante il consiglio comunale di lunedì e che già ha fatto montare la polemica. D’altronde non poteva essere diversamente visto che lì, in quello stesso terreno, era già stata contestata e ... (lanazione)