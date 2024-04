Milan - Pioli non molla la panchina dopo k o derby

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, non si è presentato per la canonica conferenza stampa del post partita dopo la sconfitta nel derby (la decima in tutto, la sesta consecutiva) che ha consegnato lo scudetto ai rivali dell’Inter. Il mister rossonero ha parlato soltanto a Dazn pochi minuti dopo il triplice fischio, poi non parla in sala stampa al Meazza, dove invece si alternano i nerazzurri euforici per la seconda stella. The post ... (sportface)

Al termine del derby che ha consegnato lo Scudetto all'Inter, Stefano Pioli ha parlato del suo futuro sulla panchina del Milan e nel farlo ha chiamato in causa proprio l'allenatore nerazzurro fresco vincitore del titolo dopo che un anno fa era stato ampiamente criticato da tutti.Continua a leggere (fanpage)

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il derby contro l’Inter perso per 1-2. Queste le sue parole: Questa sera Pioli si è sentito di dire qualcosa alla squadra? “Son passato negli spogliatoi a provare a tirare su il morale. Sconfitta pesante, per tutto quello che c’è dentro ad essa. Ho provato a rinfrancare i miei giocatori, perché dobbiamo finire bene il campionato e abbiamo una partita importante ... (terzotemponapoli)

Pioli, al termine del derby di Milano tra Milan e Inter, non ha raggiunto i giornalisti in sala stampa per la consueta conferenza stampa post partita. Inter-News.it era presente col suo inviato. NIENTE conferenza Pioli ? Stefano Pioli non ha parlato in conferenza stampa dopo la partita tra Milan e Inter. Scelta alquanto discutibile del tecnico rossonero, che non ha presenziato in sala stampa davanti ai giornalisti, che erano lì ad attenderlo. ... (inter-news)

Ennesima sconfitta stagionale per il Milan: Pioli a giugno lascerà la Panchina? Le parole dell’allenatore rossonero al termine del derby Prima Acerbi, poi Thuram: l’Inter ha battuto il Milan 1-2 ed è diventato così Campione d’Italia, inutile la rete di Tomori. Se da una parte i tifosi nerazzurri si preparano a cominciare la festa per la seconda stella, dall’altra quelli rossoneri non possono che essere delusi. Nel giro di meno di una settimana ... (dailymilan)