Il golfo di Napoli come risorsa per alleggerire la pressione turistica sul centro Di Fiore SeaSide | Necessario turismo di alto livello

Allerta per Vento forte di scirocco su Napoli, difficili collegamenti via aliscafo per Ischia e Procida.Continua a leggere (fanpage)

Alle Gallerie d’Italia – Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, sono gli ultimi giorni per visitare la mostra Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del Golfo, dedicata alla pittura di Rebell e al decennio francese del Regno di Napoli, periodo molto fiorente per la pittura di paesaggio, in particolare durante il regno di Gioacchino Murat e Carolina Bonaparte. La mostra sarà aperta fino a domenica 7 aprile. L’esposizione, a cura di Sabine ... (ildenaro)