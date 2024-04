Gli Usa e la strategia militare | ora si mobilitano su tre direttive cruciali

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 23 aprile 2024) Mentre l’Italia continua a dividersi sul monologo di tale Antonio Scurati (personalmente non so neppure chi sia), e da sinistra non si perda occasione per agitare ad ogni ora del giorno e della notte lo spauracchio del fascismo (manco fossimo nel 1924), gli Stati Uniti gonfiano i muscoli (era ora) e votano un provvedimento che potrebbe rivelarsi decisivo per decidere le sorti dell’Occidente. Nelle scorse ore, infatti, con una solidissima maggioranza, il congresso americano ha approvato (alla Camera) un pacchetto di aiuti militari da destinare agli alleati all’estero dell’ammontare complessivo di circa 95 miliardi di dollari. Nel dettaglio, la legge in questione prevede lo stanziamento di 61 miliardi di dollari per sostenere la causa ucraina, 26 miliardi per Israele e 8 miliardi per Taiwan. Decisiva, ai fini dall’approvazione del provvedimento, è stata la forte presa di posizione di ...