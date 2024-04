Giuffredi | Napoli - quando si perde non è più accettabile lo scaricabarile solo sui giocatori

Ha parlato soprattutto del Napoli l’agente Mario Giuffredi a ‘1 Football Night’, in onda su 1 Station Radio. Di seguito alcune sue dichiarazioni. Cosa pensa del Napoli di Calzona? “Penso che inizi ad essere una squadra. Vedo un futuro molto positivo. Si rivede il solito Napoli , quello degli anni passati. Si rivede la mano di chi lavora in un modo che si avvicina a quello di Spalletti e Sarri. La partita di venerdì, dunque, sarà un bivio ... (terzotemponapoli)

Mario Giuffredi, procuratore di alcuni calciatori del Napoli come Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dove ha prima accusato Calzona per non aver messo in campo il suo assistito, e dopo parlato di Folorunsho Folorunsho un futuro al Napoli «Folorunsho? Le parole di elogio da parte di Spalletti mi hanno reso orgoglioso, perché quando l’ho preso dal Bari abbiamo fatto un percorso che adesso lo vede protagonista a Verona e poi ... (ilnapolista)