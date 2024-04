Ansia e attesa per una famiglia calabrese | il figlio 17enne scomparso da 3 giorni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024) L’accorato appello della mamma di Donato Massimilla, 17 anni,da Lamezia Terme, in Calabria, domenica scorsa. Gli inquirenti erano riusciti a rintracciare il suo cellulare poche ore dopo la scomparsa, nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile. Ma del ragazzo nessuna traccia.Leggi anche: “Massacrato per un orologio”. Violenza choc contro tabaccaio. Incubo criminalità, città sempre meno sicure (VIDEO) L’appello della madre di Donato “Chiedo a chiunque possa aver visto mioo possa avere informazioni di contattare immediatamente le autorità competenti. Con il vostro aiuto, spero di poterlo riabbracciare presto” è l’accorato appello della mamma di Donato. L’adolescente è uscito di casa domenica scorsa 21 aprile e da allora non ha dato più sue notizie nonostante diverse tentativi di contattarlo. Genitori e parenti del minore ...