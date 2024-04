(Di martedì 23 aprile 2024) Sarà un caso che l’epoca coi telefoni più intelligenti ha gli utenti più scemi? Al Salone del Mobile appena concluso a Milano è stato presentato unrigorosamente non smart – “The boring ph... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Con gli aggiornamenti iOS 17.4 e iPad OS 17.4, in Europa , sparirà anche la funzione per aggiungere siti alla schermata principale (wired)

Addio iPhone, torna il vecchio caro telefono stupido - Al Salone del Mobile appena concluso a Milano è stato presentato un telefono rigorosamente non smart: ha una fotocamera scarsa da 0,3 megapixel, una batteria che dura una settimana, una radio, e il ...ilfoglio

Roccat Addio: nasce Turtle Beach PC per consolidare la fusione delle due società - Roccat ha dato il suo Addio definitivo al settore delle periferiche lasciando ... tre società quotate in borsa per migliorare le performance finanziarie Si, iPhone 16 potrebbe abbandonare i pulsanti ...hwupgrade

NARWAL Freo X Plus: impossibile trovare altro a 7800 Pa a questo prezzo (349€). E c'è pure il LiDAR - Segnaliamo un ottimo modello se siete alla ricerca di un aspirapolvere robot completo nelle sue funzionalità, e decisamente potente, senza spendere molto!smarthome.hwupgrade