Scudetto Inter - la festa dei tifosi in città | piene Piazza Duomo e le vie del centro tra cori e sfottò

Guardare tutti dall’alto della classifica, a volte, fa venire le vertigini. Quante volte squadre capoliste si sono sgonfiate, vuoi per momenti di forma negativi, vuoi per il più classico «braccino», la paura di essere ad un passo dalla vittoria. All’ Inter di Simone Inzaghi era già successo nel 2021/22 quando, in fuga sul Milan, si fece rimontare prima nel derby e poi in classifica, passando... (gazzettadelsud)

2024-04-22 23:57:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Premessa doverosa, a scanso di equivoci: la splendida cavalcata dell’ Inter è frutto dell’ottimo lavoro di tutte le componenti, del mercato condotto dalla dirigenza e dal contributo offerto da tantissimi – praticamente tutti – protagonisti, in campo e fuori. Calhanoglu è stato a tratti determinante, Acerbi e Bastoni ... (justcalcio)

Arnautovic non è entrato nel derby Milan-Inter, ma non può certo perdersi i festeggiamenti per lo scudetto numero venti. Il suo secondo in nerazzurro, dopo quello del 2010. E fa un paragone, all’uscita dall’Hotel Sheraton. DI NUOVO CAMPIONE – Marko Arnautovic quattordici anni dopo può gioire di nuovo. Nel 2010 era appena all’inizio della sua carriera e diventò protagonista dei festeggiamenti per il Triplete, ora ha fatto un lungo percorso ma è ... (inter-news)