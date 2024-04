Terra Amara in onda giovedì 25 aprile – anticipazioni

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 21 aprile 2024) Zuleyha e Hakan Manca poco al finale di. Ecco quello che accadrà, settimana dopo settimana, nella dizi turca di Canale 5 che dal 9 marzo non va più indal lunedì al venerdì ma soltanto in prima serata e la domenica pomeriggio.è visibile in diretta streaming e in replica on demand su Mediaset Infinity. Ogni domenica mattina La5 propone le repliche della settimana.di252024 Hakan minacciato Vahap rivela ad Abdulkadir che Colak ha solo finto di sposare Betul. Abdulkadir e Hakan vengono minacciati da Hamran, figlio di un uomo da loro ucciso molti anni prima in Libano. Si incontrano di nascosto per parlarne ma Zuleyha, che aveva seguito Hakan, ...