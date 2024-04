Premier League - Nottingham accusa | Un tifoso al Va - negati 2 rigori

(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) – IlForest perde 2-0 sul campo dell’Everton nello scontro salvezza ine attacca: “Al Var c’era undel Luton Town”. Il match della 34esima giornata si chiude tra polemiche e accuse senza precedenti. L’Everton si impone con i gol di Gueye al 29? e di McNeil al 76?. Il successo consente alla squadra di Liverpool di salire a 30 punti e di respirare. Ilrimane a quota 26, con un solo punto di vantaggio sul Luton Town e sulla zona retrocessione. Il Forest denuncia il ‘furto’ subito a Goodison Park con un post su X. “Tre decisioni pessime – 3non concessi – che non possiamo assolutamente accettare. Avevamo avvertito la PGMOL (l’organismo che coordina l’attività degli arbitri in, ndr) dicendo prima ...

