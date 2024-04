Mazzocchi si prende il Napoli | le reazioni social dopo il match contro l’Empoli

(Di domenica 21 aprile 2024) L’ennesima sconfitta della stagione non salva nessuno dalle critiche dei tifosi: soloriesce arsi il. Sono terminati gli aggettivi per descrivere quanto sia stata indegna la stagione del. Gli azzurri, anche, hanno offerto una prestazione altamente insufficiente e i tifosi hanno perso definitivamente la pazienza. Il credito dato dalla vittoria dello scudetto si è esaurito del tutto. Al termine della sfida, gli Ultras hanno chiamato la squadra sotto il settore ospiti e lì è iniziata una forte contestazione all’indirizzo della squadra. Non è ammissibile, infatti, non avere alcun tipo di scossache sono stati cambiati ben tre allenatori nel corso della stagione. Sul banco ...

LE INTERVISTE – Mazzocchi: “Sto cercando di mettere entusiasmo, ma non è un buon momento” - L'analisi di Pasquale Mazzocchi del Napoli ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con l'Empoli. "I tifosi fanno tanti chilometri e sacrifici per stare al fianco alla squadra, è giusto ascoltarli. Sono ...pianetazzurro

CDS - Empoli-Napoli, in difesa spazio a Mazzocchi, Juan Jesus può recuperare - Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui difensori del Napoli disponibili per la trasferta di Empoli: "Deve fare la conta in difesa Calzona in casa Napoli in vista dell’Empoli. Senza gli squalifi ...napolimagazine

Mazzocchi: “L’approdo a Napoli è stata una di quelle emozioni che si provano raramente. Idoli Ecco a chi mi ispiro“ - Ecco le sue parole: “Per me approdare al Napoli è stata una di quelle emozioni che si provano raramente. Sono tornato veramente bambino. Sicuramente uno dei miei punti di forza è la gamba, la mai ...mondonapoli