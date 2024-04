Dentro la festa per i 50 anni di Victoria Beckham - tra foto di famigli - amici vip e le Spice Girls

La stilista ha festeggiato il compleanno in un esclusivo club di Londra, con circa cento ospiti selezionati, tra cui Eva Longoria, Tom Cruise e le ex colleghe Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B e Mel ... (vanityfair)

festa Ebolitana! I biancoazzurri vincono il campionato di Promozione - A Damiano Gallotta, storico tifoso dell’Ebolitana, affetto da una malattia degenerativa, e presente in un’area riservata dello Stadio, gli ultras presenti fuori dal Dirceu hanno dedicato questa grande ...infocilento

Vespa world days: la festa della Vespa, profumi e musica, ma solo per chi ha sviluppato certi sensi [GALLERY] - Un oceano di Vespe, Pontedera festosamente invasa, sciami da tutto il Mondo in giro per tutta la Toscana. Una festa per gli occhi… a non sapere la vera storia ...msn

Dentro la festa per i 50 anni di Victoria Beckham, tra foto di famiglia, amici vip e le Spice Girls - La stilista ha festeggiato il compleanno in un esclusivo club di Londra, con circa cento ospiti selezionati, tra cui Eva Longoria, Tom Cruise e le ex colleghe Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B e Mel ...vanityfair