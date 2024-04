Cina | produzione gas naturale aumenta a gennaio-marzo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024) Pechino, 21 apr – (Xinhua) – Ladi gasdellaha raggiunto un livello record nel primo trimestre del 2024, come mostrato dai dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica (NBS). Il Paese ha prodotto 63,2 miliardi di metri cubi di gasnel periodo, in aumento del 5,2% rispetto all’anno scorso. I dati dell’NBS hanno anche rivelato che le importazioni di gasdellahanno registrato una rapida crescita durante questo periodo. Secondo l’ufficio, un totale di 32,79 milioni di tonnellate di gassono state importate nei primi tre mesi dell’anno, in aumento del 22,8% su base annua. (Xin) Agenzia Xinhua