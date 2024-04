BigMama | La malattia mi ha insegnato che devo pensare a me stessa

(Di domenica 21 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il cancro per me è stato una parentesi che si è aperta e chiusa”. E’ quanto affermato daospite di Mara Venier durante “Domenica In“. L’arista irpina ha raccontatola sua vita sentimentale, parla della sua, del rapporto con gli haters e di come affronta i commenti negativi sui social, dopo il grande successo di Sanremo 2024 con la sua “La rabbia non ti basta”. Marianna Mammone nata San Michele di Serino in provincia di Avellino il 1 maggio condurrà l’apertura del Concertone.è stata malata di tumore. Era il 2020 quando le è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin che ha combattuto con forza e dal quale è guarita dopo la chemioterapia. “All’inizio ti soffermi sulle cose che danno più fastidio agli altri che a te. All’inizio pensi che perderai i capelli – spiega – Quando ho saputo ...

Domenica In: BigMama in lacrime per Cannavacciuolo, il ricordo di Walter Chiari - Nella puntata del 21 aprile tanti gli ospiti in programma, a partire dal figlio dell'attore comico e Alida Chelli e fino alla cantante de La rabbia non ti basta ...libero

Iva Zanicchi a Verissimo: «Stop ai concerti. Devo stare con mio marito. Fausto ieri ha camminato un po'». Poi il racconto su Frank Sinatra - Iva Zanicchi a Verissimo. «Sta andando molto meglio, Pippi ieri ha camminato un po'». Fausto Pinna il marito della cantante ...msn

Mara Venier e la gaffe su Cannavacciuolo a Domenica In, BigMama la "riprende": «Ma perché la Rai non mi caccia Che figura, Antonino scusa» - BigMama ospite oggi a Domenica In. L'artista dopo il successo di Sanremo 2024 arriva da Mara Venier per parlare della sua carriera e della sua vita privata. E la conduttrice fa una gaffe ...ilgazzettino