10 Manga imperdibili da leggere e regalare - consigliati per tutti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 aprile 2024) Buona domenica cari lettori di libri e amatori di! Quest'oggi proponiamo 10 serie di alta qualità e di vario genere che hanno fatto innamorare milioni di appassionati e continuano a stupire con le loro atmosfere coinvolgenti, irriverenti e fiabesche, il tutto accompagnato da illustrazioni mozzafiato. Vi sembrerà di sfogliare delle vere e proprie opere d'arte da. O, in alternativa, troverete qualche ottimo spunto per fare un regalo ad amici e parenti che fanno già parte di questo magico universo. Per qualsiasi dubbio e/o approfondimento in merito ai libri (o ai video che allego agli articoli dove posto le trame dei libri proposti) potete contattarmi a questo indirizzo mail: [email protected] Qui sotto vi lascio le trame dei libri di cui parlo anche nel video. Grazie e buona visione per un'imperdibile lettura! Kowloon Trama Nei bassifondi ...