(Di sabato 20 aprile 2024) Al termine dintus, terminata 2-2, il club rossoblù ha pubblicato sui social uno sfottò ai bianconeri utilizzando ladel contrasto tra Mina eche non è stato sanzionato col calcio di rigore ed è costato duedial giocatore argentino: una scelta non felice.

Il Cagliari sfotte la Juve ma esagera: “Un punto a testa”. La foto è di Alcaraz, due punti di sutura - Al termine di Cagliari-Juventus, terminata 2-2, il club rossoblù ha pubblicato sui social uno sfottò ai bianconeri utilizzando la foto del contrasto ...fanpage

Un Conte sfotte l'Inter per il record mancato: "Non è per tutti", bufera social - Il pari con il Cagliari e quella maglietta sfoggiata da Antonio nel 2014, davanti a una curva in festa: "C'è chi legge la storia e chi la scrive" ...tuttosport

Il fratello di Antonio Conte sfotte Inzaghi e l’Inter: “C’è chi legge la storia e chi la scrive” - Dopo il pareggio contro il Cagliari l'Inter di Simone Inzaghi ha perso l'occasione di battere il record dei 102 punti ottenuti dalla Juventus di Antonio ...fanpage