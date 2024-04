Europee | ecco i capilista di Stati uniti d' Europa

La campagna. In città sono apparsi i primi cartelloni elettorali, in attesa della lista del Pd che arriverà a giorni. «Bergamo ha bisogno di più rappresentanza, porterò a Strasburgo l’esperienza ... (ecodibergamo)

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Uno sfondo giallo con la bandiera Europea, in un cerchio la scritta Stati uniti d'Europa e in basso in cerchi più piccoli i loghi delle formazioni politiche che hanno ... (liberoquotidiano)