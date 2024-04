Salute – Un milione i morti per alcolismo in Europa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si è celebrata giovedì l’Alcohol Prevention Day 2024 (APD), una giornata dedicata alla prevenzione dell’. Purtroppo, dice l’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità, ONA-ISS, “Non si registrano le attese riduzioni dei consumatori a rischio che crescono nel 2022 con frequenze elevate nei target più vulnerabili della popolazione: i minori, i giovani, le donne, gli anziani. Il bere per ubriacarsi non risparmia gli anziani, tra i quali si registrano le più elevate frequenze di consumatori dannosi con disturbi da uso di alcol non intercettati. Consumi fuori pasto in costante aumento in particolare tra le donne (23,2%) con 1di donne che si ubriaca”. Lo studio ha rielaborato, attraverso il SISMA (Sistema di Monitoraggio Alcol) anche per il Programma Statistico Nazionale, i dati della Multiscopo ISTAT. Il consumo di ...