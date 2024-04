Pioli lo sa bene | Se giochiamo così con l’Inter perdiamo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 aprile 2024) Stefanoè rammaricato per l’eliminazione in Europa League. L’allenatore del Milan pensa al derby cone dice questo in conferenza stampa. DERBY – Stefanoguarda al derby di lunedì sera e ha già paura del risultato finale e della storia che potrebbe essere scritta dai cugini nerazzurri: «Dobbiamo cambiare tante cose, il livello di prestazioni, energia, intensità, qualità., secome questa sera, non abbiamo possibilità sicuramente contro. I ragazzi lo sanno, abbiamo le possibilità per dimostrare che non siamo questi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...