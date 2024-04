Nasce Creo - il progetto dell’Università di Bergamo per la formazione imprenditoriale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 aprile 2024). L’Universita? degli studi dipresenta– Competencies and Resources for Entrepreneurial Orientation – il nuovo percorso diaccademica echecon l’obiettivo di promuovere la crescita personale, la creativita? e la capacita? di innovazione degli studenti, coinvolgendo docenti e ricercatori di tutti i saperi – dalle scienze umane al diritto all’ingegneria – e l’ecosistema territoriale dell’innovazione (investitori, aziende, organizzazioni). Un ‘ventaglio’ di esperienze – tra corsi, laboratori, eventi e competizioni – che promuovono un metodo e un approccio mentale, fornendo strumenti per allenare all’intraprendenza, al lavoro di gruppo, allo spirito di adattamento e al senso di responsabilita?. Tutte iniziative pensate per mettersi ...