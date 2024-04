Il vero voto di scambio? Il reddito grillino

Il tennis dei vecchi tempi . Tornano le racchette in legno - Presentato l’insolito torneo-esibizione in programma in agosto a Cervia. Gli atleti vestiranno abbigliamento vintage bianco. Madrine Reggi e Cecchini.ilrestodelcarlino

Tutti contro la riforma della scuola, ma per Valditara chi critica non l’ha capita - Dalla stretta sul voto in condotta alle multe agli studenti. Cgil e opposizioni bocciano la riforma della scuola di Valditara.lanotiziagiornale

Anita Olivieri contro Giuseppe Garibaldi: «Lo sapevo che sarebbe finita così. Finalmente la verità». Cos'è successo - «C'eravamo tanto amati...», potrebbe cominciare così un ipotetico faccia a faccia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi che sono stati due dei protagonisti ...leggo