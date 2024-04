Non vedremo circolare sulle strade europee un Suv Alfa Romeo chiamato “ Milano ”, ma prodotto in Polonia. Si chiamerà, in modo meno pretenzioso e più anonimo, “Junior”. In compenso, vedremo ... (nicolaporro)

Ferrari, Leclerc sincero: «Carlos ha lavorato meglio, è stato più forte di me. Ma non sono preoccupato» - La Formula 1 resta in Oriente. Ma, cosa ben più importante, torna in Cina dopo un esilio di quattro anni iniziato con lo scoppio dell’epidemia. Shanghai è la perla del ...ilmessaggero

Bruno Mafrici (Dongfeng): con CA Auto Bank impegno a mobilità sostenibile - Per Bruno Mafrici, entrante CEO di Dongfeng Italia, l’accordo con CA Auto Bank mira a fornire soluzioni finanziarie innovative per dealer e clienti, facilitando l'accesso ai modelli avanzati come il V ...adnkronos

Auto cinesi prodotte in Italia: arriva la Dongfeng Motor - Mentre in Italia si discute sul nome da dare al nuovo SUV di Alfa Romeo, dall’oriente arriva la “minaccia” della Dongfeng Motor ...adnkronos