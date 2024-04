World Press Photo 2024 | la Pietà di Gaza miglior foto Dai migranti in Messico all’Ucraina | tutti i premiati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sono stati annunciati i vincitori della 66esima edizione del, concorso digiornalismo tra i più grandi e prestigiosi al mondo. Sono quattro le categorie premiate:of the Year per lasingola, vinto da Mohammed Salem per ladal titolo A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece;Story of the Year per lae storia, vinto da Lee-Ann Olwage con la serie diValim-babena;Long-Term Project Award, che premia ilprogetto a lungo termine, vinto da Alejandro Cegarra con The Two Walls eOpen Format Award, per lain Open Format, ...