VinNatur Tasting 2024 - il paradiso del vino naturale Vi raccontiamo il nostro divino tour tra gusti mai sentiti e etichette pop

(Di giovedì 18 aprile 2024) Veni, vini, vici. Chi è stato, come noi, al, ci è andato per conquistare e farsi conquistare. Da chi? Ma dai vini naturali, naturalmente. Vederli tutti lì, in fila, con le loropop, vere e proprie opere d’arte in scala enologica, codici miniaturizzati di un’emozione gustativa che esplode visivamente fuori sulla bottiglia, ecco fa venire i lucciconi. Quasi 200 i vignaioli allineati e fieri tra decine di filari di lastre di marmo dello Showroom Margraf di Gambellara, in provincia di Vicenza, pronti a versare una lacrima die attendere il luccicone del bevitore. “I vini naturali devono colpire le emozioni. Altro che minerale, fruttato, grasso, come siamo abituati a sentire, ecc… una persona arriva qui quando si è stancata dei vini banana, pesca, ananas e cerca di ...