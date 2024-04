Sullo scooter a forte velocità per sfuggire ai vigili - bloccato e multato Era senza patente

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze, 18 aprile 2024 - Viaggia aperalla polizia municipale ma vienedagli agenti e per lui scattano numerosi verbali. Il protagonista è 31enne straniero a bordo di uno. Il fatto, avvenuto nella zona di via Baracca, risale a martedì pomeriggio. L’uomo, alla guida di uno300 di cilindrata, quando si è accorto di essere preceduto da una pattuglia di motociclisti dell'Autoreparto, ha cercato di nascondersi abbassandosi dietro il manubrio e occultandosi dietro agli altri veicoli in movimento. Approfittando del momento in cui la pattuglia ha fermato una moto per un controllo, ha superato gli agenti accelerando improvvisamente fino a raggiungere unasostenuta in modo ...

