Sulle chat riparte il girone infernale del culisti | Ancelotti vince e loro rosicano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il pezzo che segue è stato scritto il 5 maggio del 2022. Lo ripubblichiamo integrale. Perché sono passati due anni, e la storia si ripete con ostinazione.ha battuto Guardiola, e i “” sono ripiombati nel loop: ildella rosicata eterna. Oggi come allora, il dubbio che più eventi ripetuti non siano frutto del caso, ma evidentemente del merito, non li sfiora. “Ciao, mi chiamo Salvatore. E sono un culista”. “Ciao, Salvatore” Salvatore non può farsene una ragione, perché la ragione stessa sfiora i suoi schemi mentali ma non li incrocia mai. Attraversa la vita bendato, come la dea. Ha una base di ricovero nel taschino, a scanso di equivoci. Tanto nulla è davvero nelle sue mani, il destino è segnato. Salvatore ha guardato il Real Madrid eliminare il City, poi non è andato a dormire perché ...