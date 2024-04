Sud Pontino Metropolitana del mare - D’Amato Azione presenta interrogazione alla Giunta regionale del Lazio

(Di giovedì 18 aprile 2024) SUD– Il consiglieredeldiAlessiohato un’interroga risposta scritta agli Assessori Pasquale Ciacciarelli (Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del); Fabrizio Ghera (Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio) ed Elena Palazzo (Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità), per L'articolo Temporeale Quotidiano.

MINTURNO – Nonostante le temperature non siano ancora al livello estivo, nelle scorse settimane è stata registrata una presenza massiccia del Granchio blu, con un aumento significativo delle femmine ... (temporeale.info)

SUD Pontino – I Carabinieri della tenenza di Gaeta pensano di avere in mano importanti elementi probatori per individuare i pescatori di frodo che hanno posizionato nel mare a largo Punta Stendardo ... (temporeale.info)

Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di Deanna Placanica, figura emblematica e pilastro del Centro Olimpico “Bruno Zauli” di Formia, che ci ha lasciato ... (dayitalianews)

Grazie al Pnrr, Fondi costruisce il suo primo asilo-nido comunale - FONDI – Ospiterà 133 bambini il primo asilo nido comunale di Fondi. Dopo la cantierizzazione dell’area, lo scavo e i primi interventi, questa mattina l’impresa aggiudicataria ha iniziato a lavorare al ...radioluna

Tragico incidente in casa: Deanna cade e muore sbattendo la testa. Lutto nel sud Pontino - La morte è sopravvenuta a seguito di una caduta accidentale avvenuta nella sua casa di Formia e confermata dall'esame cadaverico che non ha rivelato segni di violenza ...latinaquotidiano

Al via oggi a Formia il primo Festival della letteratura Young Adult - FORMIA – In molti casi sono loro – i teenager – a tener ferme le sorti dell’industria editoriale. La categoria young adult vende più di altre ma al dato non sempre corrispondono politiche educative ad ...radioluna