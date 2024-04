Sorpresa Die Antwoord sul palco del Rugby Sound

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si sono esibiti martedì sera all’Alcatraz di Milano facendo segnare il tutto esaurito e accendendo con la loro energia il pubblico presente ma per chi non è riuscito a trovare posto per la data milanese, sold out da mesi, l’appuntamento con Die, ovvero Ninja e ¥o-landi, la formazione rap/rave originaria di Città del Capo in Sudafrica, è solo rinviato all’estate e alscenico deldi Legnano: il gruppo ha infatti annunciato il ritorno in Italia per il 30 giugno, scrivendo così il proprio nome nella già lunga lista di artisti in programma per l’ormai classico appuntamento musicale all’Isola del Castello. Il successo del duo sudafricano era iniziato con la canzone “Enter the Ninja“, con la quale si era esibito al Coachella nel 2010 davanti a 40mila persone. Il disco Ten$ion li aveva poi messi ...