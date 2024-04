' Se il caffè sparisse?' - al via nuova campagna Lavazza per Earth Day

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - In occasione della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile),, l'azienda italiana attiva nella produzione di, lancia unaglobale, realizzata in collaborazione con la società di marketing Freeda Platform per sensibilizzare le persone sull'importanza del rispetto del nostro pianeta. Il progetto, che vede protagonista il comico e creator digitale Adrian Bliss, racconta in chiave satirica il rischio della sparizione delcome uno degli effetti del cambiamento climatico e sottolinea l'impegno di Fondazionenella formazione dei coltivatori di. ( Video ) Tramite un telegiornale, Bliss, in veste di presentatore, annuncia l'arrivo di una notizia non ancora confermata: la sera precedente il ...

