PD | chi di scandalo accusa - da scandalo viene travolto

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nelle città da sempre guidate dai Dem è un fiorire di inchieste giudiziarie, allarmi criminalità, abitanti infuriati per le scelte di sindaci e giunte di un partito che un tempo faceva la morale a tutti. Al Nazareno i capi corrente facevano e disfacevano segretari. Loro, sul territorio, si sporcavano le mani. Pure troppo, talvolta. Erano gli alfieri. I sindaci delle capitali dem, eletti e rieletti a furor di popolo. La favola del buongoverno s’è però trasformata in una serie criminale per stomaci fortissimi. Non c’è soltanto la Suburra pugliese. O l’assonante inchiesta di Torino. Milano, ormai, è Gotham. Ma anche Bologna e Firenze sono assediate dalla criminalità. Così come Roma. Tutte guidate da celebrati piddini, appunto. Bandiera rossa non trionferà. Bari rischia di venir commissariata per infiltrazioni mafiose. E negli altri cinque capoluoghi, il Viminale è stato costretto a ...