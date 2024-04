(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 apr. (Adnkronos) - Centocinquefesteggiati con i suoi colleghi dopo una lunga carriera. Idihanno incontrato Salvatore Galante nato a Montedoro in provincia di Caltanissetta nel 1919,deiin congedo. Nella sua casa, nel quartiere Oreto, a, circondato dai familiari, il Comandante Provinciale dei, Generale di Brigata Luciano Magrini, "ha portato un caloroso saluto e un affettuoso abbraccio dell'Arma al militare centenario, consegnandogli in dono una Lucerna in cristallo". Salvatore Galante sposa la signora Filomena ed ha due figli Angela e Vincenzo. Si arruola nell'Arma deiil 24 febbraio 1939 e viene trasferito alla Legione di Verona. Si congeda ...

Palermo, i Carabinieri festeggiano i 105 anni del brigadiere - Centocinque anni festeggiati con i suoi colleghi dopo una lunga carriera. I Carabinieri di Palermo hanno incontrato Salvatore Galante nato a Montedoro in provincia di Caltanissetta nel 1919, Brigadier ...adnkronos

Quando Messina Denaro parlò dei tatuaggi fatti a Palermo: «Sono per ricordare» - Numeri e frasi marchiati sulla pelle, avevano una grande importanza per il padrino che ne parlò alle sorelle in carcere e nei diari sequestrati dopo l’arresto: «Non sono per seguire la moda, sono il m ...trapani.gds

Quando Messina Denaro parlò dei tatuaggi, sono per ricordare - "Tra le selvaggi tigri", "Ad augusta per angusta" e "VIII X MCML, XXXI": sono i tre tatuaggi che Matteo Messina Denaro si fece tatuare a Palermo, mentre era ricercato, e il cui significato spiegò lui ...ansa